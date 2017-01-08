В 5 областях Украины ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба ГосЧС.
Речь идет об Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской области.
Для обеспечения движения транспорта на автодорогах Украины привлечено 1617 единиц техники и 2649 человек.
Подразделениями ГосЧС Украины высвобождено из снежных заносов 925 автомобилей (за сутки 582), в которых находилось 2142 человека (за сутки 1475).
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