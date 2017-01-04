В связи с интенсивными осадками в виде снега и заносами в Закарпатской и Львовской областях временно ограничено движение большегрузного транспорта, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по информации «Укравтодора», на автодорогах государственного значения Закарпатской области с 10:00 4 января временно ограничено движение большегрузного транспорта. На Львовщине, по информации «Укравтодора», с 9:00 4 января ограничено движение большегрузного транспорта на участке дороги М-06 Киев - Чоп, км 621 - км 702 (от г. Стрый до границы с Закарпатской областью).

В связи с этим ГосЧС призывает водителей воздержаться от поездок и дождаться улучшения погодных условий.

Кроме того, по данным ведомства, во Львовской и Закарпатской областях 4 января ожидаются порывы ветра до 23 м/с, местами 25-30 м/с. В горах Львовской области и высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей ожидается значительный уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

Поэтому спасатели призвали туристов воздержаться от походов в горы.

В то же время, по данным пресс-службы главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, интенсивный снегопад и метели значительно усложнили движение автомобильного транспорта через четыре перевала на административной границе Закарпатской области.

Отмечается, что спецтехника автодорожников и спасателей не успевает расчищать дорожное покрытие, которое буквально через несколько минут снова заметает снегом. «Особенно сложная ситуация на Абранском перевале – основной транспортной артерии, по которой в Закарпатье заезжают грузовой автомобили. Из-за метелей на перевале уже застряли несколько фур, сейчас туда направлена ​​дополнительная техника спасателей», – говорится в сообщении.

«Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, принято решение приостановить движение грузовиков через Абранский перевал. Аналогичное решение об ограничении движения грузовиков на трассе «Киев - Чоп» принято и во Львовской области. Ограничение будет действовать до нормализации погодных условий, о возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Проезд легковых автомобилей через перевалы не закрыт, однако из-за сложных погодных условий призываем водителей по возможности воздержаться от поездок в высокогорье», – подчеркнул Москаль.