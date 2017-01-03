Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что аннексия Крыма Россией «не является незаконной». Данное заявление скандальный политик сделала в интервью телеканалу BFMTV.

«Я абсолютно не считаю, что там была незаконная аннексия: был референдум, народ Крыма выразил желание присоединиться к России», - убеждена Ле Пен, сообщает УНИАН.

Также она заговорила о необходимости установления «стратегических отношений» между Францией и РФ в контексте борьбы против террористов «Исламского государства».

Напомним, в марте 2014 года Россия аннексировала АР Крым.