За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, четверо военных получили ранения.
Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, сообщает Информационно-аналитический центр.
«За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 4 военнослужащих получили ранения», - рассказал он.
По его словам, всего за прошедшие сутки члены НВФ совершили 38 обстрелов.
В частности, на луганском направлении боевые действия велись только в новогоднюю ночь - еще до рассвета. «Противник трижды обстрелял наши позиции в Станице Луганской и прилегающем с. Сизое. Тяжелое вооружение при этом не применялось. Обстрелы были достаточно короткими - не более 15 минут», - отметил он.
На донецком направлении сутки началась с активных враждебных обстрелов на Светлодарской дуге. Сразу после наступления Нового года по московскому времени противник открыл огонь сначала из легкого вооружения, а затем и из минометов. По нашим позициям выпущено 19 мин. Несколько позже враг начал провокации в Троицком, Зайцево Верхнеторецком и Авдеевке. Все они закончились еще до 2:00 ночи.
«После этого враг активизировался только после 18 часов, когда еще трижды обстрелял силы АТО. Каждый обстрел продолжался около 25-30 минут», - рассказал Мотузяник.
На мариупольском направлении основные события развернулись не в новогоднюю ночь, а вечером 1 января.
Противник массово использовал минометы на участке фронта Павлополь - Широкино. «По нашим позициям выпущено более 70 мин. Огонь из легкого вооружения противник вел практически целый день. Также по одному вражескому обстрелу вчера произошло в Марьинке и Новотроицком. Это было еще до рассвета», - подчеркнул он.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время