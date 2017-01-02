Самолет с высланными из США российскими дипломатами прибыл в Москву. Их привез специальный борт авиакомпании «Россия» - официального перевозчика президента и членов правительства, сообщает ВВС.

«Последние предновогодние дни они (высылаемые сотрудники. – Ред.) провели без сна и отдыха, укладывая багаж и параллельно «закрывая» хвосты - волей-неволей за годы жизни все обрастаем бытовыми обязательствами, которые при отъезде требуют внимания», - написал на своей странице в Фейсбуке сотрудник посольства России в Вашингтоне Юрий Мельник, описывая отъезд коллег.

Напомним, 35 сотрудников российских учреждений 29 декабря 2016 года были объявлены персонами нон-грата в США. В течение 72 часов они и члены их семей - всего 96 человек - должны были покинуть США.