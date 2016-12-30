В следующем году в столичном метро появится 50 новых банкоматов.

Об этом сообщил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности Леонид Антоненко.

«Вчера наконец объявили конкурс на право разместить более 50 банкоматов в сети метрополитена. Стартовая сумма за всю сеть – 270 тыс. грн в месяц плюс НДС», - написал он в Facebook.

По словам Антоненко, при изучении спроса заявки о желании принять участие в конкурсе поступили от двух банков и трех финансовых компаний.

О дате проведения конкурса будет объявлено отдельно в газете «Крещатик».

«Любой банк или финансовое учреждение имеют право присоединиться к участию в конкурсе, как только станет известна его дата», - отметил чиновник.

Напомним, коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» намерено отказаться от использования жетонов для оплаты проезда в 2017 году.