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В следующем году в столичном метро появится 50 новых банкоматов.

Об этом сообщил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности Леонид Антоненко. 

«Вчера наконец объявили конкурс на право разместить более 50 банкоматов в сети метрополитена. Стартовая сумма за всю сеть – 270 тыс. грн в месяц плюс НДС», - написал он в Facebook. 

По словам Антоненко, при изучении спроса заявки о желании принять участие в конкурсе поступили от двух банков и трех финансовых компаний. 

О дате проведения конкурса будет объявлено отдельно в газете «Крещатик». 

«Любой банк или финансовое учреждение имеют право присоединиться к участию в конкурсе, как только станет известна его дата», - отметил чиновник.

Напомним, коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» намерено отказаться от использования жетонов для оплаты проезда в 2017 году.
ForUm

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