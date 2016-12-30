В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания заявили, что канал UBR сам попросил аннулировать их лицензию.

Об этом говорится в ответе Нацсовета на запрос Украинской правды.

«29 декабря 2016 Национальный совет получил официальное обращение директора ООО «ЕС Продакшен групп» Ю. Кундоса с просьбой рассмотреть ходатайство об аннулировании лицензии на спутниковое вещание телеканала UBR на основании статей 37 и 52 Закона Украины «О телевидении и радиовещании». Также компания сообщила о прекращении вещания с 1 января 2017 года», - говорится в ответе.

«Согласно представленным документам Нацсовет рассмотрит заявление компании в определенные сроки на своем заседании и примет соответствующее решение», - добавили в Нацсовете.

Как известно, ранее выпускающий редактор телеканала Сергей Шинкарь написал, что с 1 января 2017 телеканал UBR прекращает вещание.

При этом о причинах такого решения он не сообщил.

Канал UBR («Украинский бизнес ресурс») входит в медиахолдинг «Вести Украины», который связывают с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко.

В октябре 2015 года телеканал сменил владельца, директора, состав редакционного совета, программную концепцию и зафиксировал в лицензии новое визуальное изображение своего логотипа. Вместо Игоря Гужвы директором стал Юрий Кундос.