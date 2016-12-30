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В Одесской области правоохранители задержали злоумышленника, который совершил двойное убийство в пгт Овидиополь, сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

В главке подчеркнули, что для поисков мужчины был задействован весь личный состав одесского гарнизона полиции, а также приданные силы Нацгвардии. «В результате злоумышленника задержали в течение суток в посадке недалеко от Овидиополь. До этого он скрывался от полиции в одном из домов дачного кооператива в Овидиопольском районе», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время задержания человеческих жертв не допущено. Сейчас продолжаются следственные действия. Устанавливаются мотивы совершения им преступлений.

Напомним, 31-летний житель пгт Овидиополь подозревается в убийстве женщины и ребенка.

По данным полиции, он также намеревался в Одессе въехать на грузовике в толпу людей.
ForUm

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