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Полиция разыскивает 31-летнего жителя пгт Овидиополь, подозреваемого в убийстве женщины и ребенка, который также планировал въехать на грузовике в толпу людей в  Одессе, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

В полиции отметили, что по спецлинии «102» поступило сообщение о возгорании одного из домов в пгт Овидиополь. Во время проверки указанной информации в одной из комнат было обнаружено обгоревшее тело женщины, в другой - тело ребенка. Оба тела были с отсеченными головами. Первоочередными оперативно-следственными действиями были установлены личности погибших. Ими оказались 42-летняя женщина и ее двухлетняя дочь.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного ч.2 п.1 п.2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В совершении данного уголовного преступления обоснованно подозревается 31-летний житель пгт Овидиополь, который скрылся с места происшествия на грузовом автомобиле «МАН» белого цвета (государственный номер ВН 66-91ЕН).

Также отмечается, что сотрудниками Национальной полиции в Одесской области не допущен прорыв в Одессу автомобиля «МАН», за рулем которого находился злоумышленник. «Автомобиль, который мчался по трассе, силами полиции был отведен в сторону. Сейчас силами полиции и Нацгвардии окружена территория, на которой в последний раз видели разыскиваемого», – говорится в сообщении.

В свою очередь начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин заявил, что злоумышленник планировал протаранить толпу людей в Одессе.

Головин отметил, что благодаря действиям полицейских злоумышленника удалось вытеснить за пределы города, где расположены поля. Там мужчине пока удалось скрыться.

«Сейчас проводятся неотложные поисковые мероприятия. Задействована Национальная гвардия, СБУ и пограничники с целью его обнаружения - установления его фактического местонахождения и задержания подозреваемого», - отметил руководитель полиции Одесской области.

Он также добавил, что злоумышленник может быть вооружен огнестрельным или холодным оружием. 
ForUm

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