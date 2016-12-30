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Президент Петр Порошенко во время встречи с председателем Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южанина и министром финансов Украины Александром Данилюком подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Я хочу поздравить вас с завершением важнейшего процесса, который был начат с масштабных консультаций с общественностью, огромной работы, к которой были привлечены и деловые круги и общественные активисты», - сказал Порошенко.

По его словам, проект закона был рассмотрен правительством на заседании Нацсовета реформ, состоялась очень напряженная работа, которая наконец оформилась в законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, направленных на улучшение инвестиционного климата.

«В связи с принятием этого закона налоговые инспекции на уровне районов превратятся из контрольных и проверяющих органов в консультативные. Это очень важно. Именно такой мы должны видеть налоговую инспекцию, когда предприниматель туда обращается и получает консультации. Больше нет никаких «маски-шоу», никаких коррупционных схем», - подчеркнул Глава государства.

Порошенко выразил уверенность, что быстрая имплементация этого закона значительно улучшит инвестиционный климат в стране.

Президент также отметил, что отныне контрольные функции налоговой инспекции остаются на областном уровне. «Это означает значительное повышение уровня компетентности и профессионализма. Кстати, это также значительно сократит количество проверок контролирующими и проверяющими органами», - отметил он.

Глава государства также отметил, что законом освобождаются на три года от любых проверок вновь созданные предприятия, если они имеют оборот меньше 3 млн грн.

«Очень важный шаг – мы передаем доступ к реестрам возмещения налога на добавленную стоимость Министерству финансов», - подчеркнул Президент и добавил, что наконец монополия фискальной службы в этом вопросе сейчас переходит в абсолютно транспарентную, прозрачную эффективную систему, когда Министерство финансов сможет обеспечивать эффективное и автоматическое возмещение НДС. «Этот налог, который во все времена был символом коррупции, наконец начинает играть свою эффективную роль наполнителя государственного бюджета», - сказал он.

По его словам, шагами по администрированию налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, единого социального взноса, налога на доходы физических лиц и многих других, мы создаем кардинально другой налоговый, инвестиционный климат.

«В ближайшее время, когда этот закон после подписания будет обнародован и введен в действие, мы будем иметь качественные изменения в инвестиционном и налоговом климате», - отметил Президент.

Глава государства поблагодарил всех, кто присоединился к работе над этим фундаментальным законом – правительство, парламент, Национальный совет реформ, экспертов и представителей украинских и международных бизнес ассоциаций, общественность.

В свою очередь Южанина поблагодарила Президента за его понимание и поддержку, которая позволила реализовать в законе все позиции, над которыми работали более года. «Я думаю, что бизнес будет нам благодарить, когда ознакомится со всеми нормами. Действительно, это новые отношения между государством и бизнесом. И, кстати, первый шаг навстречу бизнесу сделало государство. Я думаю, что бизнес нам ответит тем же – доверием к государству», - сказала она.

Председатель Комитета добавила, что этим законом создаются механизмы для выхода бизнеса из тени.

Данилюк также отметил: «После вашей подписи этот закон должен заработать и это будет глоток свежего воздуха, которого так ждал бизнес».

Напомним, 21 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5368 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (об улучшении инвестиционного климата в Украине)».
ForUm

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