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Достигнуты договоренности по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ - это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию», - сказал Путин на встрече с главами МИД РФ и Минобороны, сообщает ТАСС.

Он также добавил, что договоренности по Сирии хрупкие, поэтому требуют особого внимания. «Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами», - сказал Путин.

По его словам, достигнутые договоренности являются результатом работы России с партнерами в регионе - Турцией и Ираном. Путин отметил, что МИД РФ и Минобороны постоянно находились в контакте с партнерами и в Дамаске, и в других столицах.

«Очень большую работу проделали совместно с партнерами из Турции. Мы знаем, что совсем недавно состоялась трехсторонняя встреча в Москве министров иностранных дел России, Турции и Ирана, где все три страны взяли на себя обязательство не только по контролю, но и по гарантиям мирного процесса урегулирования в Сирийской республике», - подчеркнул Путин.

Напомним, между Турцией и Россией достигнута договоренность о плане перемирия в Сирии.
ForUm

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