Между Турцией и Россией достигнута договоренность о плане перемирия в Сирии.

Согласно этому плану, предлагается с полуночи 29 декабря прекратить боевые действия на всей территории Сирии, сообщает Би-би-си.

Договоренность о прекращении огня будет представлена на рассмотрение руководства Сирии и сирийских оппозиционных группировок.

Позже турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглы подтвердил, что Турция подготовила соглашение о перемирии в Сирии.

Тем менее Чавушоглы подчеркнул, что заключение мира в Сирии невозможно в случае, если Башар Асад останется президентом страны, так как оппозиция в Сирии его не примет. В этом вопросе позиция Турции расходится с Россией.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам , что у него нет достаточной информации о договоренности между Турцией и Россией о перемирии.

В сообщении Анатолийского информационного агентства («Анадолу») подчеркивается, что перемирие не распространяется на вооруженные отряды, признанные террористическими.

Помимо «Исламского государства» и ряда других экстремистских исламистских группировок, которые считаются террористическими и Россией, и Турцией, Анкара называет террористическими также отряды курдского ополчения.

Если режим прекращения огня будет достигнут, стороны конфликта начнут в Астане переговоры о политическом урегулировании, а гарантами мирного процесса выступят Россия и Турция.