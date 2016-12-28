Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 28 декабря, продал банкам 96,8 миллиона долларов.

Как сообщается на сайте НБУ, общий объем принятых заявок на участие в торгах составил 120 миллионов долларов, а средневзвешенный курс аукциона – 26,8892 гривни/доллар.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 14:00 установился на уровне 26,88 гривни/доллар, участники рынка заключили 262 сделки на сумму 127,34 миллиона долларов, сообщает УНИАН.

28 декабря котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,87/26,97 гривни/доллар. По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,0388/28,1404 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4371/0,4394 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,8467 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 56 сделок на сумму 34,32 миллиона долларов.