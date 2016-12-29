На территории Российской Федерации удерживаются не менее 17 украинских политических заключенных. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины в связи с продолжающимися репрессиями, незаконными задержаниями, обысками и арестами, а также пытками и жестоким обращением в отношении граждан Украины.

«Несмотря на многочисленные призывы Украины и международного сообщества с требованием немедленно освободить незаконно удерживаемых и осужденных украинцев, российское руководство продолжает позорную практику использования граждан Украины как заложников своей агрессивной политики против нашего государства. Циничное пренебрежение основополагающими правами человека и свободами превратило правоохранительную и судебную систему государства-агрессора на репрессивно-карательные инструменты, способствующие становлению нового тоталитарного режима в России», – говорится в заявлении.

В МИД отметили, что государство-агрессор продолжает игнорировать взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей по обмену заложников и незаконно удерживаемых лиц по принципу «всех на всех». «Хотя и в Украину вернулись шесть пленников, их количество не уменьшилось, а, наоборот, выросло: сейчас нам известно о политически мотивированном удержании на территории государства-оккупанта не менее 17 украинцев. Еще больше наших соотечественников безосновательно задержаны и арестованы на оккупированном Крымском полуострове. Более ста украинцев в ужасных условиях содержатся российско-террористическими силами в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей», – подчеркнули в министерстве.

«Россия продолжает практику систематических необоснованных отказов украинским консулам в предоставлении разрешений на посещение украинских политических заключенных. Существуют неоспоримые свидетельства относительно систематического применения в отношении граждан Украины, которые содержатся на территории России и на оккупированных территориях, недозволенных методов дознания, пыток, методов психологического давления», – заявили в МИД.

В ведомстве отметили, что в последнее время особое обострение приобрела ситуация с гражданами Украины, которые мошенническим способом были вовлечены в незаконные схемы по распространению наркотических веществ на территории РФ. «Фактически последствиями реализации таких схем является привлечение и втягивание наших соотечественников в незаконную деятельность на территории РФ. Только в этом году в России за совершение преступлений в сфере наркооборота была осуждена почти тысяча наших соотечественников, уголовные дела большинства из которых основаны на сфабрикованных материалах», – говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что злонамеренность действий Кремля в отношении граждан Украины получила столь непредсказуемый и угрожающий характер, что в Украине вынуждены предостерегать соотечественников от осуществления поездок на территорию Российской Федерации и на временно оккупированные ею украинские территории.

«Украина вместе с нашими международными партнерами прилагает все возможные политико-дипломатические и правовые усилия для освобождения из российского плена своих граждан. Однако Москва в нарушение норм международного права и в дальнейшем продолжает удерживать Олега Сенцова, Александра Кольченко, Ахтема Чийгоза, Романа Сущенко, Николая Карпюка, Ферата Сайфуллаева, Сергея Литвинова, Алексея Чирния, Руслана Зейтуллаева, Станислава Клиха, Валентина Выговского, Юрия Примова, Виктора Шура, Александра Костенко, Евгения Панова, Рустема Ваитова, Энвера Бекирова, Эмир-Усеина Куку, Вадима Сирука, Муслима Алиева, Рефата Алимова, Энвера Мамутова, Арсена Джеппарова, Ремзи Меметова, Мустафу Дегерменджы, Зеври Абсеитова, Рустема Абильтарова, Али Асанова, Андрея Коломиец, Владимира Балуха, Теймура Абдуллаева, Узаира Абдуллаева, Айдера Салединова, Владимира Присич, Алексея Штыбликова, Алексея Бесараба, Владимира Дудка, Алексея Стогния, Глеба Шаблия, Леонида Пархоменко, Редвана Сулейманова, Эмиля Джемаденова, Рустема Исмаилова, Николая Шиптура и многих других украинских. Еще двое граждан Украины – Ильми Умеров и Николай Семена, хоть и не находятся сегодня в тюрьме, однако продолжают подвергаться преследованию со стороны российской оккупационной власти», – подчеркнули в министерстве.

МИД Украины требует от Российской Федерации немедленно и без каких-либо дополнительных условий освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, прекратить практику политического преследования и репрессий в отношении наших соотечественников.

«Призываем государства-члены ООН принять дальнейшие консолидированные шаги для усиления давления на Российскую Федерацию из-за злостного нарушения ею ключевых положений Всеобщей декларации прав человека, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, других основных международно-правовых документов, а также пренебрежения требованиями Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/C .3/71/L.26 «Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)».

Как ранее сообщал ForUm, в октября Министерство иностранных дел Украины призвало граждан Украины воздержаться от поездок в Российскую Федерацию.