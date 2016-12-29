За минувшие сутки в зоне АТО произошло 50 нарушений режима прекращения огня, одно из них – боевое столкновение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции.

Так, на мариупольском направлении из 120 миллиметровых минометов НВФ обстреляли Марьинку и Водяное, из 82 миллиметровых – Красногоровку, Талаковку и Широкино, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Талаковку, Павлополь, Старогнатовку, Широкино, Новотроицкое и Марьинку.

На донецком направлении из 120 миллиметровых минометов и крупнокалиберных пулеметов НВФ вели огонь по позициям ВСУ в районе Луганского. Из гранатометов – по Майорском, а из стрелкового оружия – у Троицкого, Авдеевки, Зайцево и Новоселовки Второй. В районе Крутой Балки произошло боестолкновение.

На луганском направлении из вооружения БМП НВФ обстреливали Балку Кошарную, из стрелкового оружия – Крымское, Станицу Луганскую и Малиновое.

Напомним, с полуночи 24 декабря по всей линии разграничения в зоне проведения АТО был введен «режим тишины».