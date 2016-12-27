С 1 января 2017 года группа «1+1 медиа» закрывает проект Ukraine Today.

Об этом сообщается на сайте медиагруппы.

«Проект должен был стать голосом страны на международное сообщество. По сути, в 2014 году это была единственная возможность для нас быть услышанными. Но сейчас государство взяло на себя эту функцию, и мы считаем, что наша миссия завершена. Учитывая экономическую ситуацию в стране, поддерживать проект, который имеет исключительно социальный характер, а государство, в то же время, демонстрирует нулевую заинтересованность в его существовании, для нас невозможно», - прокомментировал генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко.

В сообщении отмечается, что группа выполнит все свои обязательства перед сотрудниками UT в полном объеме.

Как известно, медиахолдинг «1+1 медиа» принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Напомним, Кабинет Министров Украины 18 декабря поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «ПриватБанк» в стопроцентную государственную собственность.