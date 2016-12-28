Французский сатирический журнал Charlie Hebdo в своем новом выпуске опубликовал карикатуры на катастрофу самолета Ту-154 Минобороны России в Черном море.

На первой карикатуре изображен падающий самолет, в салоне которого артист протяжно поет звук «а», сообщает Европравда.

Рисунок сопровождается надписью: «Репертуар хоров красной армии расширяется».

На второй карикатуре также изображен падающий самолет, но уже с другой надписью: «Плохие новости... Путина внутри не было».

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи. Позже появилась информация о том, что он упал в Черное море в 1,5 километра от берега.

На его борту находились 92 человека, в том числе представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.