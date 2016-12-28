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Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает, что Илья Репин, Петр Чайковский и Федор Достоевский - это достояние украинской культуры.

Об этом он сказал, выступая в Киевском университете культуры. Видео выступления в Youtube опубликовал ректор университета Михаил Поплавский.

«Как важно иметь свой национальный Лувр и сказать, что Репин, «репа» - это украинский художник, Чайковский, «чайка» - это украинский композитор, Достоевский - это украинский писатель. Этот перечень можно продолжать на тысячи имен, которые творили нашу культуру, некоторые даже русскоязычную, но это украинская культура - вот суть», - сказал Ющенко.

Говорит он об этом на 31 минуте.
ForUm

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