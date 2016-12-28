По меньшей мере два человека погибли, 43 пострадали в результате схода сегодня с рельсов 14 вагонов пассажирского поезда недалеко от индийского города Канпур в штате Уттар- Прадеш. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал NDTV.

Состояние восьми пострадавших медики оценивают как критическое.

По информации телеканала, катастрофа произошла около 05:20 по местному времени (02:20 по Киеву), когда поезд проезжал по мосту через высохший канал в 70 км от Канпура. Два вагона упали в русло канала.

Причины катастрофы выясняются. На месте происшествия работают спасатели.