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По меньшей мере два человека погибли, 43 пострадали в результате схода сегодня с рельсов 14 вагонов пассажирского поезда недалеко от индийского города Канпур в штате Уттар- Прадеш. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал NDTV.

Состояние восьми пострадавших медики оценивают как критическое.

По информации телеканала, катастрофа произошла около 05:20 по местному времени (02:20 по Киеву), когда поезд проезжал по мосту через высохший канал в 70 км от Канпура. Два вагона упали в русло канала.

Причины катастрофы выясняются. На месте происшествия работают спасатели.

 

 
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