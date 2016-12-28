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Одним из пунктов наказания Российской Федерации за вмешательство в президентские выборы США могут стать уголовные производства против фигурантов дела. Еще одним вариантом называют санкции. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на источники в правительстве, сообщает ЛІГА.net.

Главной помехой является то, что кибератаки РФ не достигли того уровня, на котором, согласно законодательству США, против заказчиков или исполнителей можно было бы использовать инструменты противодействия киберпреступлениям, а именно - санкции и прочее.

Те санкции, которые уже введены, касаются исключительно причинения ущерба компьютерным системам США и промышленного кибершпионажа. Но избирательную систему они не охватывают.

Издание отмечает, что кибервмешательство России в президентские выборы в США имело очень взвешенный характер.

Как сообщил журналистам источник в правительстве, сейчас необходимо доказать, что вмешательство РФ в базу данных избирателей США имело достаточно серьезный уровень и затем доказать, что россияне действительно причинили ей вред.

«Это сделать не так просто», - заявил собеседник издания.

Правительство США работает над новыми президентскими инициативами, которые на законодательном уровне позволят ответить РФ за вмешательство в выборы.

Напомним, американские сенаторы, как республиканцы, так и демократы, хотят, чтобы Вашингтон ответил на вмешательство России в президентские выборы в стране.
ForUm

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