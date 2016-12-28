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Накануне новогодних и рождественских праздников премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил рождественский городок на Софийской площади в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Вместе с киевским городским головой Виталием Кличко Гройсман прогулялся предпраздничным центром города - от Михайловской площади Владимирским проездом к Софийской площади - и посетил рождественскую ярмарку.

Гуляя мимо украшенных деревянных домиков с подарками и угощениями, глава украинского правительства и мэр попробовали рождественский глинтвейн, пообщались с гостями рождественского городка, а также фотографировались с желающими и поздравляли украинцев с наступающими праздниками.

В конце прогулки премьер и мэр полюбовались главной елкой страны на Софийской площади и посетили выставку ледяных скульптур.
ForUm

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