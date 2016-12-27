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Государственный оборонный заказ Украины на 2017 год проходит этап финального согласования, а его объем вырастет на 10-20% по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщил журналистам заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко.

«Сейчас завершается обработка всеми государственными заказчиками, которые заказывают гособоронзаказ. Я думаю, это (объем гособоронзаказа. – Ред.) будет уровень больший (чем в 2016 году. – Ред.), где-то 10-20% увеличения государственного оборонного заказа», - сказал он, сообщает УНИАН.

Государственный оборонный заказ на 2016 год по состоянию на 19 декабря выполнен госконцерном «Укроборонпром» на 99%.

Напомним, в бюджете-2017 расходы на сектор обороны и безопасности составляют 5,2% от ВВП. 
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