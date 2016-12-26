Президент Петр Порошенко подписал Закон «О Государственном бюджете Украины на 2017 год». Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Порошенко отметил, что с самого начала, разрушая традиции, которые были в предыдущие годы, правительство своевременно подало госбюджет в Верховную Раду. Президент напомнил, что бюджет своевременно и подробно был обсужден на заседании СНБОУ в части расходов на сектор обороны и безопасности страны. Он также особо отметил, что эти расходы составляют 5,2% от ВВП и подчеркнул, что в первую очередь «эти расходы сконцентрированы на финансировании Вооруженных Сил Украины и направлены не только на фиксацию денежного, медицинского, вещевого и пищевого обеспечения, но и на финансирование государственного оборонного заказа».

«Впервые те новые образцы вооружения, которые были разработаны за последние два с половиной года, перейдут из процесса испытания в непосредственную постановку на вооружение, что значительно усиливает боевые возможности наших Вооруженных Сил», - сказал Президент.

При этом он подчеркнул, что другие силовые ведомства будут также обеспечены достаточным финансированием.

Порошенко особо отметил, что правительством, Президентом, премьер-министром и парламентом совместно были сделаны революционные шаги беспрецедентные по усилению защиты людей труда – повышено минимальную заработную плату до 3200 грн.

«Очень важно, что повышается заработная плата учителей, врачей, в первую очередь квалифицированных работников. И мы, наконец, имеем возможность, чтобы человек, который работает, в первую очередь имел соответствующее материальное обеспечение», - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что принятый бюджет-2017 является социальным, реформаторским, защищает украинского производителя, украинского работника, значительно улучшает инвестиционный климат в стране.

Глава государства отметил, что в бюджете-2017 заложены беспрецедентные расходы и на дорожное строительство.

Президент заявил, что проведение реформы децентрализации в стране уже третий год подряд привело к существенному росту местных бюджетов и возможностей местных бюджетов. Он отметил, что бюджеты развития местных общин выросли в 5-6 раз.

Порошенко выразил надежду, что после тщательного анализа наших изменений в законодательство инвесторами, международными экспертами продолжится улучшение позиций Украины в рейтинге Doing Business.

«Это завершение очень важного этапа, который доказывает эффективность и важность согласованных и скоординированных действий правительства, премьера, парламента и Президента», - отметил Глава государства.

Президент также подписал законы «Об увеличении расходов на заработную плату работникам государственных угледобывающих предприятий», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» относительно увеличения минимальной заработной платы до 3200 гривен, «О внесении изменений в Бюджетный кодекс».

Напомним, 21 декабря Верховная Рада Украины утвердила Закон «О Государственном бюджете Украины на 2017 год».