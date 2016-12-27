Глава ЦИК Михаил Охендовский не отказывался, а даже настаивает на общем допросе с бывшим первым заместителем главы СБУ Виктором Трепаком, но только после того, как его защита ознакомится с материалами НАБУ по его делу. Об этом Охендовский заявил сегодня на встрече с журналистами сообщает ЛІГА.net.

«Абсолютно не так разворачивались события. Я прибыл в Национальное антикоррупционное бюро по повестке на допрос. Он был очень короткий, буквально десять вопросов мне задали. Вчера стало понятно, что следствие ходит по кругу. Задаются те же самые вопросы, которые уже неоднократно мне задавались. Они просто пытаются найти хоть какие-то доказательства и обоснования подозрения, но их не существует в природе», - сказал Охендовский.

По его словам, перед допросом защита напомнила НАБУ о своем ходатайстве об ознакомлении с материалами дела.

«До этого времени такой возможности нам не дали. Материалов дела мы еще так и не видели, несмотря на все процессуальные сроки», - сказал он.

По его словам, в НАБУ заверили, что предоставят защите запрошенные материалы.

«Когда допрос уже закончился, и мы собрались уходить, нам сообщили, что в НАБУ зашел Трепак, и был поставлен вопрос, не хочу ли я принять участие в общем допросе. Этот допрос, мне кажется, очень и очень важен, чтобы установить, кто является заказчиком фабрикации уголовного дела, кто координировал действия Трепака, в сговоре с какими должностными лицами он действовал, передавая так называемые учетные акты. Но абсолютно понятно, что проведение качественного общего допроса возможно только в том случае, когда мы предварительно ознакомимся с материалами, изучим протокол первого допроса господина Трепака, выясним, что он сказал на следствии и сможем подготовиться», - отмети Охендовский.

«Мы сказали следователю, что мы настаиваем на проведении общего допроса с господином Трепаком… Но только после того как… нам дадут возможность ознакомиться с материалами дела», - добавил он.

Как ранее сообщал ForUm, 13 декабря руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подписал подозрение Охендовскому. В тот же день оно было вручено главе ЦИК.

По версии следствия в течение 2012 года Охендовский в рамках выполнения своих должностных обязанностей совершил 6 зарубежных визитов, которые были профинансированы средствами Партии регионов.

21 декабря судья Соломенского райсуда Киева Виталий Украинец не удовлетворил ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении Охендовского от должности председателя ЦИК на два месяца.