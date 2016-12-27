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Уничтоженный в 2014 году российскими боевиками мост на окраине Северска сдали в эксплуатацию 27 декабря 2016 года. 

В Донецкой области на окраине Северска ввели в эксплуатацию мост, уничтоженный членами незаконных вооруженных формирований в 2014 году. 

Об этом сообщает глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Мост через реку Сухая Плотва взорвали российские боевики, убегая в Горловку перед наступлением украинской армии. Взрывчаткой были уничтожены опоры и прогон. Мы начали восстанавливать мост 13 сентября 2016. Строители полностью демонтировали предыдущую конструкцию и построили на ее месте новую», - написал он в Facebook.

Новый мост на 4 метра длиннее, также его грузоподъемность увеличилась с 80 до 100 тонн. На восстановление моста было выделено 12,4 млн грн из государственного фонда регионального развития и 1,3 млн грн – из областного бюджета.

По словам Жебривского, завершается восстановление еще двух уничтоженных НВФ мостов – в Семеновке у Славянска, и 300-метровый мост через Северский Донец в селе Закотное.

«К Новому году и их сдадим в эксплуатацию», - заверил глава ОВГА.

В Донецкой области остается еще 7 взорванных НВФ в 2014 году мостов, однако все они находятся в серой зоне и начать их восстановление пока невозможно.

«Зато на следующий год будем капитально ремонтировать в Донецкой области 47 мостов, в которых лет 20 не заглядывали ремонтники», - пообещал Жебривский.

 
ForUm

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