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Национальный совет назначил внеплановую проверку ООО «ТРК «Украина», г. Донецк, из-за продолжения показа телесериала «Старшая сестра» после запрета его Госкино Украины.

Об этом сообщил на сегодняшнем заседании председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко.

«Транслировался телесериал «Старшая сестра». Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и аннулировало прокатное удостоверение. А после этого происходила трансляция сериала без прокатного удостоверения. Поэтому, чтобы установить этот факт и обратиться в Госкино, нам надо провести внеплановую проверку», - сказал Артеменко, сообщает Укринформ.

По информации Госкино, отмена государственной регистрации и аннулирование удостоверения произошло на основании ст. 15 Закона Украины «О кинематографии» (представление субъектом кинематографии недостоверных сведений в документах).

 
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