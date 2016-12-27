Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной Рады от Партии регионов Владимира Олейника и признал события в Украине в 2014 году государственным переворотом, сообщает РИА Новости.

Перед заседанием были приняты повышенные меры безопасности — полиция и приставы охраняли не только вход в здание, но и этаж, где шел процесс. Журналистов в зал не пустили — они следили за происходящим с помощью трансляции в отдельном помещении.

Заседание началось с выступления истца, который напомнил показания экс-руководителей страны — бывшего президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова, а также бывших руководителей МВД, СБУ и других ведомств. По словам свидетелей, события зимы 2014 года на Украине были переворотом.

Экс-депутат перечислил несколько признаков того, что это был переворот: захват административных зданий, незаконное внесение протестующими изменений в законодательство, отстранение от власти прежних лидеров страны и другие.

Во время рассмотрения иска судья Анна Шипикова допросила бывших высокопоставленных чиновников Украины, которые руководили Администрацией Президента, Генпрокуратурой, МВД и СБУ. Все свидетели заявили, что однозначно расценивают события, происходившие в Киеве, как антиконституционный и государственный переворот.

По словам экс-чиновников, Евросоюз угрожал сменой власти на Украине в случае отказа подписать Соглашение с ЕС об ассоциации. В свою очередь экс-глава СБУ Александр Якименко заявил, что всеми событиями на Майдане Незалежности руководили официальные лица США.

Свидетели рассказали, что на Майдане действовали инструкторы из Грузии, Прибалтики и Польши. В частности, экс-глава Администрации Президента Украины Андрей Клюев заявил, что «снайперы на Майдане были организованы отдельными представителями из Грузии, были снайперы из Прибалтики, мы ловили таких с оружием».

Также в суде в качестве заинтересованного лица был допрошен Янукович.

Напомним, в начале ноября начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что Януковичу сообщено о подозрении в 8 уголовных производствах.

28 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко устно объявил Януковичу подозрение в государственной измене.