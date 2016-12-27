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Украинский боксер Василий Ломаченко стал автором лучшего нокаута уходящего года по версии ESPN.

Американцы решили отдать награду украинцу за его финальную серию против Романа Мартинеса, сообщает РБК-Украина.

В том бою украинец добыл историческое чемпионство, стал первым боксером-чемпионом в двух весовых категориях за минимальное количество боев.

Напомним, согласно рейтингу сайта Boxing News 24, чемпион мира – украинец Василий Ломаченко назван лучшим боксером планеты в 2016 года.
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