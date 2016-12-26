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Чемпион мира – украинец Василий Ломаченко назван лучшим боксером планеты в 2016 года. Соответствующий рейтинг представил сайт Boxing News 24.

В уходящем году Ломаченко побил суперчемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полулегком весе Романа Мартинеса,а другую великую победу украинец одержал над Николасом Уолтерсом.

«Некоторые фанаты говорили, что Уолтерс не боксировал до этого боя целый год. Да, это правда. Но по тому, как доминировал Ломаченко в ринге, стало понятно, что он избил бы соперника, сколько бы боев тот не провел в уходящем году. Василий доказал, что он намного лучший боец», - цитируют сайт Українські Новини.

Напомним, в конце ноября украинский боксер Василий Ломаченко в бою за звание чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) победил Николаса Уолтерса из Ямайки.  
ForUm

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