также в разделеОбщество
Турчинов: 2017 год станет переломным в освобождении оккупированных территорий 10
За год в Украине переименовали 51 тысячу улиц и снесли 1,3 тысячи памятников Ленину 9
Путин объявил о подаче газа в Крым 24
Пограничники пока ничего не знают о блокаде «Л/ДНР» 9
«ПриватБанк» предупреждает клиентов о телефонных мошенниках 67
Член ЦИК пожаловался Луценко на ночной обыск его кабинета 16
В Тбилиси тысячи людей поклонились мощам святого, которые привез из Украины Митрополит Онуфрий 14
Священник УПЦ рассказал, почему 25 декабря может быть выходным днем 52
Коломойский закрывает канал Ukraine Today 55
Штаб: Пропавшие на Луганщине военные захвачены в плен 84
Сайт Минобразования заработал после атаки 20
Аваков после скандала попросил скидку на авто для полиции 68
Суд рассмотрит жалобу «Газпрома» на штраф АМКУ 18 января 25
Российский омбудсмен посетила крымских дезертиров в СИЗО Николаева 99
Тука о блокаде «Л/ДНР»: Намерение уморить голодом – бред 136
В МИД надеются, что визит Гройсмана в Израиль не за горами 24
Военных, погибших на Светлодарской дуге, не пытали 90
26 декабря. Картина дня 64

В «ДНР» заявили о передаче руководителю украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану двух женщин в качестве жеста доброй воли.

Об этом сообщает информресурс «ДНР».

Процедура прошла между Донецком и Макеевкой. Представители «МГБ» передали Рубану Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.

Ранее глава «ДНР» Александр Захарченко и глава «ЛНР» Игорь Плотницкий заявили о готовности «передать без каких-либо условий Надежде Савченко» двух женщин.  

Ольга Богданова-Сворак является корреспондентом газеты «Голос народа Ивано-Франковщины» и интернет ресурса «Голос-инфо», была захвачена на оккупированной территории Луганской области, где находилась по личным делам, в июне текущего года. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

110
Теги
Ботинки зимние