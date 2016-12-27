В «ДНР» заявили о передаче руководителю украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану двух женщин в качестве жеста доброй воли.
Об этом сообщает информресурс «ДНР».
Процедура прошла между Донецком и Макеевкой. Представители «МГБ» передали Рубану Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.
Ранее глава «ДНР» Александр Захарченко и глава «ЛНР» Игорь Плотницкий заявили о готовности «передать без каких-либо условий Надежде Савченко» двух женщин.
Ольга Богданова-Сворак является корреспондентом газеты «Голос народа Ивано-Франковщины» и интернет ресурса «Голос-инфо», была захвачена на оккупированной территории Луганской области, где находилась по личным делам, в июне текущего года.
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