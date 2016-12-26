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ПАО «Киевводоканал» совместно с Киевской городской государственной администрацией весной 2017 года активизируют работу по выявлению нелегальных съемщиков квартир. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

«Будут проверяться только случаи злоупотреблений, когда прописаны один или два человека, а по факту проживает гораздо больше. Это нарушает нормальный баланс потребления, когда одни люди платят справедливо, а другие люди платят только по норме, а потребляют в несколько раз больше», - сообщили в пресс-службе.

Проверки должны активизироваться с весны 2017 года. По информации пресс-службы, инспекции будут касаться прежде всего жителей квартир, в которых отсутствуют счетчики.

 
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