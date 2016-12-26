Управление внутренней безопасности Службы безопасности Украины разоблачило в Одесской области группу мошенников, которые выдавали себя за сотрудников СБУ и требовали большие суммы денег из местных предпринимателей, угрожая уголовным преследованием.
По данным пресс-центра СБУ, суммы, которые пытались получить вымогатели, колебались до 150 тыс. долларов.
Во время обысков по месту жительства аферистов оперативники изъяли документы и материалы, подтверждающие их противоправную деятельность.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.
Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.
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