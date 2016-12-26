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За прошедшую неделю были убиты 18 и ранены 38 членов незаконных вооруженных формирований, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«За прошедшую неделю в результате попыток противника занять новые позиции на Светлодарском выступе и нарушений во время транспортировки оружия и боеприпасов, неудовлетворительных условий службы и медицинского обеспечения увеличилось количество погибших и травмированных военнослужащих соединений и воинских частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск ) АК ВС РФ», – говорится в сообщении.

Так, по данным ГУР, в период 19-25 декабря потери противника составили: 18 военнослужащих убитыми и 38 ранеными. «Из них в составе 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ трое военнослужащих убиты и пять ранены. В составе 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК ВС РФ ранен один военнослужащий. В составе 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК 15 военнослужащих убиты и 32 ранены», – подчеркнули в ведомстве.

«В гражданских больницах Луганска введен режим ограничения доступа посетителей в связи с сокрытием размещения большого количества раненых военнослужащих российских оккупационных войск. Морг главной городской больницы заполнен убитыми российскими военнослужащими. В медицинских учреждениях на временно оккупированных территориях Луганской области проводится выписка больных гражданских лиц для освобождения мест для раненых военнослужащих», – сказано в сообщении.
ForUm

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