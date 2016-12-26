С объявлением режима прекращения огня в зоне проведения АТО отмечается резкое снижение уровня воинской дисциплины среди личного состава в незаконных вооруженных формированиях. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, речь идет о подразделениях «6 отдельного мотострелкового полка» (Кадиевка) и «7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ.

«Увеличилось количество случаев пьянства, употребления наркотических веществ, саботажа выполнения приказов и распоряжений, самовольного оставления военнослужащими боевых позиций, беспорядков в общественных местах и ​​правонарушений в отношении местного населения», - говорится в сообщении.

Так, 24 декабря военнослужащий 6 отдельного мотострелкового полка самовольно покинул место несения службы с оружием, ограбил местный магазин и угрожал оружием гражданским лицам.

Командованием 7 отдельной мотострелковой бригады проводится расследование употребления наркотических веществ группой военнослужащих, находившихся на лечении в местной больнице.

По данным разведки, для удержания боевых подразделений НВФ в готовности к применению накануне и во время новогодних праздников, выдача денежного обеспечения личному составу за декабрь с.г. перенесена на 2017 год, после праздничных и выходных дней.

Напомним, с полуночи 24 декабря по всей линии разграничения в зоне проведения АТО был введен «режим тишины».