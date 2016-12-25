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Киевский метрополитен открыл для пассажиров станции «Черниговская» и «Лесная», которые закрывались в связи с пожаром возле «Дарынка». Об этом сообщается на странице метрополитена в Facebook.

«Мы полностью восстановили движение по красной ветке. «Черниговская» и «Лесная» открыты для пассажиров», - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве в районе «Дарынка» произошел пожар. В связи с этим были закрыты станции метро «Лесная» и «Черниговская».
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