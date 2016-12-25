Пожар в торговых рядах секонд-хенда по ул. Мурманской, 6, в Деснянском районе Киева локализован. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
«В 13:10 пожар на площади 2 тыс. м. кв. был локализован. Тушение пожара значительно усложняется большим количеством легковоспламеняющихся вещей», - говорится в сообщении.
Информации о жертвах и пострадавших пока нет.
На месте происшествия работают 22 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 92 человека личного состава подразделений ГУ ГосЧС Украины в г.Киеве.
Работы по ликвидации пожара продолжаются.
Напомним, в Киеве в районе «Дарынка» произошел пожар. В связи с этим были закрыты станции метро «Лесная» и «Черниговская».
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