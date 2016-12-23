В грузовике, который въехал в толпу людей во время ярмарки в Берлине, обнаружили отпечатки гражданина Туниса.

Именно его полиция подозревает в осуществлении теракта, сообщает Укринформ, ссылаясь на Reuters.

Следствие предполагает, что именно мигрант Анис Амри находился за рулем грузовика, что убил 12 человек.

«Мы можем сообщить сегодня, что мы имеем новую информацию о том, что подозреваемый с большой долей вероятности, действительно является виновным... В кабине водителя были найдены отпечатки пальцев и есть дополнительные доказательства, подтверждающие это», – заявил журналистам министр внутренних дел Томас де Мезьер.

Кроме того, пресс-секретарь федерального прокурора Фрауке Кохлер подтвердила журналистам: «На данный момент в расследовании, мы предполагаем, что Анис Амри вел грузовик». По ее словам, накануне полиция провела обыски в нескольких городах Германии, но не произвела никаких арестов.

Напомним, 19 декабря фура въехала в толпу посетителей Рождественской ярмарки в районе Курфюрстендам. Погибли 12 человек, ранены и доставлены в больницу – 48.

Экстремистская организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение.