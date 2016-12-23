также в разделеМир
МККК: Эвакуация мирного населения из Алеппо завершена 11
В США объяснили слова Трампа о ядерном потенциале 79
«Боярышник» убил уже 74 россиянина 36
«Историческая часть России»: Минск возмущен заявлениями российского ученого 70
Трамп выступил за расширение ядерного арсенала США 80
Рождественскую ярмарку в Берлине открыли после теракта 17
Путин: Россия сильнее любого агрессора 78
В Москве на улице умер внук Сталина 502
В Турции освободили из-под ареста родственников убийцы посла РФ 74
Число жертв отравления «Боярышником» в России выросло до 71 73
В московском метро прогремел взрыв, есть пострадавшие 136
В Сахаре впервые за 37 лет выпал снег 463
Ответственность за убийство посла РФ взяли на себя сирийские повстанцы 67
По делу об убийстве посла РФ в Турции арестовано 13 человек 33
Число жертв взрыва на рынке пиротехники в Мексике возросло 50
СМИ: У Трампа не включили Россию в список главных угроз США 101
По делу о «Боярышнике» в России арестованы 11 человек 160
ИГ взяло ответственность за теракт в Берлине 91

В грузовике, который въехал в толпу людей во время ярмарки в Берлине, обнаружили отпечатки гражданина Туниса.

Именно его полиция подозревает в осуществлении теракта, сообщает Укринформ, ссылаясь на Reuters.

Следствие предполагает, что именно мигрант Анис Амри находился за рулем грузовика, что убил 12 человек.

«Мы можем сообщить сегодня, что мы имеем новую информацию о том, что подозреваемый с большой долей вероятности, действительно является виновным... В кабине водителя были найдены отпечатки пальцев и есть дополнительные доказательства, подтверждающие это», – заявил журналистам министр внутренних дел Томас де Мезьер.

Кроме того, пресс-секретарь федерального прокурора Фрауке Кохлер подтвердила журналистам: «На данный момент в расследовании, мы предполагаем, что Анис Амри вел грузовик». По ее словам, накануне полиция провела обыски в нескольких городах Германии, но не произвела никаких арестов.

Напомним, 19 декабря фура въехала в толпу посетителей Рождественской ярмарки в районе Курфюрстендам. Погибли 12 человек, ранены и доставлены в больницу – 48.

Экстремистская организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги
Ботинки зимние