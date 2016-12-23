На протяжении трех лет энергетическая система Украины, в частности, тепловая генерация, избавится от зависимости от антрацитовой группы угля.

Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе часа вопросов к правительству заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

«Это значит, что не будет механизма влияния на Украину, которая, к сожалению, на контролируемой территории добывает только газовую группу угля», - заявил министр.

По его словам, для этого уже было сделано три основных шага.

«Первое – мы перевели второй и пятый блоки Змиевской ТЭЦ антрацитовой группы на газовую группу угля, которая производится на территории Украины. И с 1 мая второй энергетический блок будет запущен», - сказал Насалик.

Второй шаг, по его словам, заключается в том, что 10 июня был запущен третий гидроагрегат Днепровской АЭС, что дает возможность дополнительно выдать в систему 328 млн МВт. А это компенсирует 400 тыс. тонн угля, отметил министр.

«Кроме того, благодаря совместным инвестициям Всемирного банка, мы увеличили мощность Днепровской АЭС, запустили с 30 июня дополнительно еще 270 МВт. Реализация проекта Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития дала возможность построить воздушную линию Ривне-Киев мощностью 750 МВт, что не только обеспечило стойкое энергообеспечение Киева и Киевской области. Но, наконец, мы разблокировали мощности атомной промышленности, генерирующееся на Ривненской и Хмельницкой АЭС», - резюмировал он.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам АТО и оккупированных территорий Владимир Кистион заявил, что Украина закупает до 9 млн тонн угля в год с оккупированных территорий Донбасса.