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Департамент полиции охраны заявляет, что в текущем году зафиксировано два случая, когда сотрудники полиции охраны ограбили охраняемые объекты. Об этом заявил начальник департамента полиции охраны Сергей Будник в интервью Українським Новинам.

«К сожалению, такие случаи бывают. В этом году было два таких случая. Первый случай произошел в Николаеве, когда наши сотрудники были участниками банды, которая ограбила ювелирный магазин. Они уже задержаны и привлекаются к уголовной ответственности. И второй случай – когда в Киеве три сотрудника завладели имуществом. Это позорные поступки. Но мы ничего не скрываем и показываем все, как есть», - сказал он.

По словам Будника, таким сотрудникам в полиции охраны не место, и они сразу же были уволены.

Напомним, Генеральная прокуратура подозревает в служебной халатности руководителей полицейской спецоперации в Княжичах Киевской области, в результате провала которой были убиты 5 полицейских.

 
ForUm

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