После исключения нардепа Надежды Савченко из делегации ПАСЕ представлять Украину вместо нее будет Борислав Береза. Об этом заявила народный депутат Анна Гопко в эфире телеканала 112 Украина.

«Сегодняшнее голосование (относительно исключения Савчено из делегации. - Ред.) показывает, что на месте Савченко, это было проголосовано, будет Борислав Береза, который был ее заместителем, который эти 2 года постоянно ездил в ПАСЕ, который знает несколько иностранных языков. Он будет представлять Украину и отстаивать интересы государства», - сказала Гопко.

По ее словам, пока неизвестно, кто будет его заместителем.

Напомним, 22 декабря Верховная Рада исключила народного депутата Надежду Савченко из состава Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.