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Министр финансов Украины Александр Данилюк представил коллективу государственного «ПриватБанка» нового главу правления – экс-министра финансов Александра Шлапака. Об этом Данилюк сообщил в ходе пресс-конференции.

По его словам, министерство ставит задачу перед новым главой правления развивать банк в дальнейшем. «Банк должен стать примером, как развиваться и конкурировать», - сказал министр, сообщает УНИАН.

Кроме того, Данилюк сообщил, что Минфин сформировал состав наблюдательного совета госбанка, в который вошли 2 представителя государственной власти, представители международных финансовых организаций, а также международные банковские эксперты.

Напомним, Кабинет Министров Украины 18 декабря поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «ПриватБанк» в стопроцентную государственную собственность.

21 декабря был подписан договор о продаже 100% акций «ПриватБанка» между Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Министерством финансов.
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