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От национализации банка-банкрота ПАО КБ «ПриватБанк» больше всего проиграло государство, поскольку потратит на его капитализацию 116 миллиардов гривен за счет увеличения госдолга.

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, сообщает Укринформ.

«К сожалению, это было плохое решение, но лучшее из возможных. Государство проиграло. Оно потратит 116 миллиардов гривен на капитализацию за счет увеличения своего госдолга», - сказал Чурий.

По его словам, подсчеты экономистов показали, что сумма долга в расчете на каждого украинца увеличилась на 3 тыс. грн. «Каждому национализация стоит 3 тысячи», - добавил заместитель главы НБУ.

Напомним, Кабинет Министров Украины 18 декабря поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «ПриватБанк» в стопроцентную государственную собственность.

21 декабря был подписан договор о продаже 100% акций «ПриватБанка» между Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Министерством финансов.
ForUm

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