Национализированный «ПриватБанк» оставляет без изменений систему оплаты труда и кадровую политику. Об этом в Facebook сообщил председатель правления банка Александр Шлапак.

«Коллектив «ПриватБанка» является наибольшей ценностью и капиталом банка. Спасибо всем сотрудникам за мудрость, выдержку и желание добросовестно выполнять свою работу. Я был удивлен слухами о том, что сотрудников сменит новая команда. Это не так. Система оплаты труда и кадровая политика не кардинально не изменятся», - заверил он.

Напомним, Кабинет Министров Украины 18 декабря поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «ПриватБанк» в стопроцентную государственную собственность.

21 декабря был подписан договор о продаже 100% акций «ПриватБанка» между Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Министерством финансов.