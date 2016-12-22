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Работа по стабилизации «ПриватБанка» выполнена успешно. Об этом говорится в заявлении председателя правления «ПриватБанка» Александра Шлапака, размещенном на официальной странице банка в Facebook

«Сегодня можно с уверенностью сказать, мы с успехом справились с задачей стабилизации и сохранения крупнейшего украинского банка, минимизации панических настроений среди клиентов банка», – заявил он.

Шлапак отметил, что «ПриватБанк» работает в обычном режиме, платежи осуществляются без ограничений.

«Хочу поблагодарить наших клиентов за доверие, выдержку и терпение. Извините, если доставили вам неудобства – мы сделали все, чтобы процесс смены собственников банка прошел безболезненно для клиентов», – подчеркнул он.

Напомним, Кабинет Министров Украины 18 декабря поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «ПриватБанк» в стопроцентную государственную собственность.

21 декабря был подписан договор о продаже 100% акций «ПриватБанка» между Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Министерством финансов.
ForUm

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