В Киеве на стройплощадке отеля на Андреевском спуске взорвали петарды. Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций столичного главка полиции Оксана Блищик, передает Интерфакс-Украина.

«Кто-то бросил петарды. Взрывов не было, там стройка, эхо», - сказала Блищик.

Ранее сообщалось, что на Андреевском спуске, на территории строительства многоэтажного здания, прогремели три взрыва.

Сообщалось, якобы во время акции протеста против застройки неизвестные бросили на территорию строительства неопределенные предметы, после чего прогремели три последовательных взрыва.

В пятницу коммунальщики демонтируют часть забора вокруг стройплощадки, после чего столичные власти намереваются решать вопрос по демонтажу строительного крана, который фактически работает над пешеходной зоной Андреевского спуска.

Проект отеля на Андреевском спуске, 14-16 предусматривает 8-этажный отель (7 этажей и мансарда) на 182 номера. Проект включает ресторан, фитнес-центр и паркинг на 25 машиномест. Площадь участка составляет 0,2 га, общая площадь отеля — 13,6 тыс. кв. м. Общая высота здания по проекту составляет 30 м, что превышает максимально допустимую высоту зданий на данной территории.

Заказчиком проекта выступило ЧП «Маркон» (Киев), генподрядчиком — одесское ООО «Кадорр-Украина», входящее в инвестиционно-строительную компанию Kadorr Group бизнесмена Аднана Кивана.