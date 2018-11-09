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В 95% украинских городов стартовал отопительный сезон. Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Он отметил, что подготовка к отопительному сезону должна происходить сразу после окончания предыдущего периода. Более того, правительство со своей стороны полностью обеспечил ресурсную базу - в хранилищах достаточно газа, чтобы приобрести его и обеспечить людей.

«В рамках децентрализации мы передали 4 млрд долл. в местные бюджеты. Этого достаточно, чтобы провести своевременную подготовку, погасить предыдущие долги, - сказал Гройсман. - Правительство еще 5 октября приняло решение о начале отопительного сезона».

Глава правительства подчеркнул, что пока нет никаких требований любых предоплат за энергоносители. Зато есть программа субсидий, которая защищает людей, для которых коммунальные услуги являются дорогими. Так же есть возможности реструктуризации долгов за энергоносители.

По его словам, запуск отопительного сезона, обеспечения подачи тепла в дома граждан - прямая ответственность конкретного городского головы.

«Но городские головы позволяют пренебрегать интересами людей и кивают на правительство, - сказал Гройсман. - У нас все города в одинаковых условиях. Но в 95% городов отопительный сезон стартовал, а в 5% - нет. Значит, есть проблемы - в том числе в управлении».
ForUm

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