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В аккаунте Facebook, принадлежащей Наталии Бурейко, которая ранее заявляла об угрозах и преследованиях со стороны сотрудника Нацполиции Александра Варченко, появились извинения перед ним и членами его семьи. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Мне очень стыдно. Я, Бурейко Наталия написала публикацию об угрозах со стороны Александра Варченко в социальной сети Facebook, не разобравшись в ситуации и не осознавая своих действий», - написала студентка.

Студентка якобы хотела защитить себя, но нанесла вред другим людям. Бурейко отметила, что не имела на то морального права, у нее не было оснований считать, что ей угрожал именно Варченко.

«Я стала жертвой циничной провокации против Александра и его жены. Я допускаю, что аккаунт был создан хакерами из России для дискредитации чиновников Национальной полиции и Государственного бюро расследований», - отмечается в посте.

Девушка также принесла извинения Варченко и членам его семьи.

«Александр Варченко и его гражданская жена является порядочными людьми. Мне очень стыдно, что я стала жертвой мошенников и невольно приняла участие в этой грязной информационной кампании», - добавила Бурейко. Она попросила журналистов не беспокоить ее, ее семью и семью полицейского Варченко, отметив, что дальнейших комментариев не будет.

Предыдущие посты, в которых девушка рассказывала о домогательствах и угрозах, пока исчезли из профиля.

 

Напомним, что 7 ноября в аккаунте Facebook Наталии Бурейко появился пост с обвинениями в сторону сотрудника Нацполиции Александра Варченко в сексуальных домогательствах после знакомства через приложение Tinder. Мужчина якобы настаивал на интимных отношениях, а после отказа начал угрожать физической расправой. Варченко заверил, что не имеет отношения к угрозам в адрес Бурейко.

 
ForUm

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