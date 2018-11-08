Сегодня, 8 ноября, вступает в силу третий этап внедрения украинских квот на радио, сообщил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

«Сегодня вступает в силу третий этап внедрения украинских квот на радио – не менее 35% песен, в т.ч. в прайм-тайм, на украинском языке. Два года действия Закона - ни одна радиостанция не закрылась, новых замечательных песен на украинском языке во всех жанрах все больше. А крика же было!» - написал он в Twitter.

Напомним, в 2016 году Верховная Рада проголосовала за законопроект № 3822-Д относительно увеличения украиноязычных квот на радио.

Сообщалось, что в течение первого года с момента вступления в силу доля песен на государственном языке составит 25%, начиная со второго года - 30%. С третьего года доля составит 35%.