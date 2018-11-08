также в разделеОбщество
НАБУ проверит покупку Ляшко квартиры и паркоместа в Киеве 8
СМИ нашли «российский след» в семье директора НАБУ Сытника 12
ДТП в Харькове: Один из пострадавших отказался от претензий к Зайцевой 11
Увеличилась квота на украинскую музыку на радио 14
В РПЦ прокомментировали призыв Порошенко уйти из Украины 55
Денисова раскритиковала работу КПВВ на Донбассе 17
Мужчину, запустившего беспилотник над в/ч в Бахмуте, передали СБУ 19
СМИ: НАБУ получило доступ к финансовым документам по делу Луценко 31
Станет ли Медведчук причиной окончательного раскола Оппоблока? 109
Умер «пологовский маньяк» – один из самых жестоких в Украине 55
Прокуратура не подтверждает данные о ненадлежащем качестве «Молотов» 17
Теща Сытника: Хохлы всех ненавидят. Порошенко - кровопийца 157
Барна требует лишить аккредитации журналиста, которого он обматерил в Раде 30
Штат Вирджиния признал Голодомор геноцидом украинского народа 68
Депутату, предлагавшему сотруднику НАБУ $500 тысяч, грозит 8 лет тюрьмы 50
Ректора Московской духовной академии не пустили в Украину 65
7 ноября. Картина дня 47
На выходных в Украину придут морозы 53

Государственная пограничная служба Украины в киевском аэропорту не впустила на территорию страны ректора Московской духовной академии архиепископа Верейского Амвросия (Ермакова), подтвердил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«Эта информация соответствует действительности. Данное лицо не было пропущено на территорию Украины, поскольку, во-первых, оно не смогло подтвердить цель своей поездки, а также Государственная пограничная служба выполнила поручение одного из украинских правоохранительных органов о том, что данное лицо не может быть допущено на территорию Украины», - сообщил Слободян агентству Интерфакс-Украина.

Накануне, 7 ноября, глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что ректора Московской духовной академии не пустили на территорию Украины.

«Архиепископа Амвросия сегодня в Киеве на паспортном контроле не пустили в Украину. Владыка прилетел на актовый день Киевской духовной академии, который теперь пройдёт без него», - заявил он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

41
Теги