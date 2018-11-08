Государственная пограничная служба Украины в киевском аэропорту не впустила на территорию страны ректора Московской духовной академии архиепископа Верейского Амвросия (Ермакова), подтвердил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«Эта информация соответствует действительности. Данное лицо не было пропущено на территорию Украины, поскольку, во-первых, оно не смогло подтвердить цель своей поездки, а также Государственная пограничная служба выполнила поручение одного из украинских правоохранительных органов о том, что данное лицо не может быть допущено на территорию Украины», - сообщил Слободян агентству Интерфакс-Украина.

Накануне, 7 ноября, глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что ректора Московской духовной академии не пустили на территорию Украины.

«Архиепископа Амвросия сегодня в Киеве на паспортном контроле не пустили в Украину. Владыка прилетел на актовый день Киевской духовной академии, который теперь пройдёт без него», - заявил он.