Президент США Дональд Трамп объявил об уходе генерального прокурора Джеффа Сешнса, которого в последние месяцы неоднократно критиковал за самоустранение от надзора за расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера.

Временно исполняющим обязанности генпрокурора назначен Мэтью Уитакер, сообщает Русская служба ВВС.

«Мы рады объявить, что Мэтью Уитакер, глава аппарата генпрокурора Джеффа Сешнса в министерстве юстиции, станет нашим новым исполняющим обязанности генпрокурора США», - написал Трамп в Twitter.

Он поблагодарил Сешнса за работу, добавив, что постоянная замена будет объявлена позже.

Президент США многократно критиковал Сешнса, в том числе и публично, за то, как тот руководил министерством юстиции.

В своем заявлении, которое теперь уже бывший генпрокурор и министр юстиции США подал президенту Трампу, он написал: по вашей просьбе подаю прошение о моей отставке. Джефф Сешнс поблагодарил за оказанное ему доверие, отметил количество раскрытых им и сотрудниками министерства юстиции дел и поблагодарил их за отличную работу.

Эта отставка состоялась через считанные часы после того, как Трамп на первой после оглашения результатов промежуточных выборов США пресс-конференции отказался отвечать на вопрос о том, какой будет судьба Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна.

Розенстайн назначил спецпрокурора Мюллера и курировал расследование российского вмешательства в американские выборы 2016 года и подозрений в сговоре окружения Трампа с Россией. «Я бы ответил на этот вопрос в немножко другое время», - заявил президент США.

По сообщениям телеканалов Си-эн-эн и Фокс, Трамп лично не просил генпрокурора об отставке, а передал просьбу через главу своей администрации Джона Келли, который позвонил министру юстиции и попросил его написать заявление. Дата на документе проставлена не была.

Разногласия между президентом и его генеральным прокурором начались еще весной 2017 года. Сешнса, который во время избирательной кампании 2016 года был представителем кампании Трампа и сенатором от штата Алабама, впоследствии, весной 2017 года, уличили во встречах и разговорах с бывшим российским послом Сергеем Кисляком.

В то время бывший функционер республиканского штаба уже занимал пост генерального прокурора и в рамках своих должностных обязанностей курировал расследование российского вмешательства, которое проводило Федеральное бюро расследований под руководством Джеймса Коми. Сешнс тогда решил не уходить в отставку, но самоустранился от расследования и передал дело своему заместителю, Роду Розенстайну.

В начале мая 2017 года Коми был уволен, а российское расследование Розенстайн выделил в отдельное производство, назначив специального прокурора - бывшего директора ФБР Роберта Мюлллера.

Со дня, когда Джефф Сешнс самоустранился от российского расследования, президент США неоднократно выражал свое недовольство его работой, а многочисленные источники ведущих американских медиа в Белом доме регулярно сообщали о желании Трампа уволить генерального прокурора.

«Он согласился на эту работу и потом сказал: я собираюсь самоустраниться». Я сказал: «Что это за человек?» Я не хотел быть вовлеченным в это. Но когда все видят, что происходит в министерстве юстиции - я всегда ставлю кавычки перед словом «юстиция», - отметил президент США, комментируя работу Сешнса телеканалу Фокс.

По мере приближения промежуточных выборов советники президента и законодатели-республиканцы настоятельно не советовали главе государства увольнять Сешнса, отмечая, что это может существенно повлиять на результаты Республиканской партии.

Джефф Сешнс - бывший сенатор, прослуживший в законодательном собрании США 20 лет, он также на протяжении 12 лет занимал должность федерального прокурора в Южном округе штата Алабама, откуда сам родом. Он был одним из самых верных и ранних сторонников Трампа во время его избирательной кампании, особое внимание уделяя вопросам иммиграции и национальной безопасности.

Сешнсу почти 72 года, и он отличается удивительной забывчивостью - во время сенатских слушаний о характере его взаимоотношений с российскими чиновниками и дипломатами, в особенности, бывшим послом РФ в США, он так и не смог вспомнить, о чем беседовал с Сергеем Кисляком. По его словам, память частично вернулась к нему только после того, как об этих событиях ему напомнили журналисты.